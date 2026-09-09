Омбудсмен рассказала о льготах, которые могут получить пенсионеры Лантратова: пенсионерам доступны скидки на лекарства и ряд социальных услуг

Москва9 сен Вести.Пенсионеры в России могут пользоваться различными льготами, включая бесплатный или льготный проезд, скидки на лекарства и санаторно-курортное лечение. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

При этом единой льготы на проезд во всех регионах нет – порядок устанавливают местные власти.

Поэтому где-то действует бесплатный проезд, где-то скидка, а где-то льгота предоставляется только отдельным категориям объяснила Лантратова

Для некоторых категорий пенсионеров действуют федеральные меры поддержки, в том числе компенсация проезда к месту отдыха или лечения и субсидированные авиабилеты.

Отдельные льготники могут получать лекарства бесплатно или со скидкой, а возможность бесплатного зубопротезирования зависит от категории гражданина и региональных правил.

Пенсионеры, которым необходима помощь в быту из-за возраста, состояния здоровья или инвалидности, также могут оформить социальное обслуживание на дому. После оценки потребностей для человека составляется индивидуальная программа помощи.

Ранее стало известно, что в следующем году в РФ изменится порядок назначения страховой пенсии. Она будет оформляться автоматически.