Москва9 сенВести.Пенсионеры в России могут пользоваться различными льготами, включая бесплатный или льготный проезд, скидки на лекарства и санаторно-курортное лечение. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
При этом единой льготы на проезд во всех регионах нет – порядок устанавливают местные власти.
Поэтому где-то действует бесплатный проезд, где-то скидка, а где-то льгота предоставляется только отдельным категориямобъяснила Лантратова
Для некоторых категорий пенсионеров действуют федеральные меры поддержки, в том числе компенсация проезда к месту отдыха или лечения и субсидированные авиабилеты.
Отдельные льготники могут получать лекарства бесплатно или со скидкой, а возможность бесплатного зубопротезирования зависит от категории гражданина и региональных правил.
Пенсионеры, которым необходима помощь в быту из-за возраста, состояния здоровья или инвалидности, также могут оформить социальное обслуживание на дому. После оценки потребностей для человека составляется индивидуальная программа помощи.
Ранее стало известно, что в следующем году в РФ изменится порядок назначения страховой пенсии. Она будет оформляться автоматически.