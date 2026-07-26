Москва26 июлВести.Если расходы на ЖКУ семьи превышают установленную в регионе норму от совокупного дохода, она имеет право на субсидию, сообщила РИА Новости профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
Субсидия выдается только тем, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную региональную норму - то есть допустимый уровень расходов в совокупном доходе семьисказала экономист
Она добавила, что субсидию выдают только гражданам России, собственникам жилья без коммунальных долгов. Автоматически право на получение субсидии не пролонгируется, его нужно подтверждать каждые полгода.