Эксперт Проданова: семьи с низким доходом могут получить субсидии на оплату ЖКУ

Стало известно, кому положены в России субсидии на оплату за ЖКУ Эксперт Проданова: семьи с низким доходом могут получить субсидии на оплату ЖКУ

Москва26 июл Вести.Если расходы на ЖКУ семьи превышают установленную в регионе норму от совокупного дохода, она имеет право на субсидию, сообщила РИА Новости профессор РЭУ им. Г​​​.В. Плеханова Наталья Проданова.

Субсидия выдается только тем, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную региональную норму - то есть допустимый уровень расходов в совокупном доходе семьи сказала экономист

Она добавила, что субсидию выдают только гражданам России, собственникам жилья без коммунальных долгов. Автоматически право на получение субсидии не пролонгируется, его нужно подтверждать каждые полгода.