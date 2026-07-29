Молодая семья может получить субсидию на приобретение жилья Юрист Султанов: молодая семья может получить субсидию на приобретение жилья

Москва29 июл Вести.Супруги, каждому из которых не более 35 лет, могут рассчитывать на государственную поддержку при покупке жилья. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

По его словам, семья может получить социальную выплату в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья, а при наличии детей - не менее 35%.

Претендовать на такую поддержку могут супруги, каждому из которых не более 35 лет, а также одинокий родитель с ребёнком. При этом одного соответствия возрасту недостаточно. Семья должна быть официально признана нуждающейся в жилье и подтвердить, что сможет оплатить оставшуюся сумму за счёт собственных средств или ипотечного кредита пояснил специалист

Султанов добавил, что размер выплаты рассчитывается не от фактической цены выбранной квартиры.

За основу берутся нормативная площадь жилья и стоимость квадратного метра, установленная муниципалитетом. Поэтому реальная доля государственной поддержки в стоимости конкретного жилья может оказаться несколько ниже. Приоритет при предоставлении выплаты имеют семьи с тремя и более детьми, а также предусмотренные программой молодые семьи участников СВО и неполные семьи погибших участников СВО сказал он

Ранее профессор РЭУ им. Г​​​.В. Плеханова Наталья Проданова сообщила, что в том случае, когда расходы на ЖКУ семьи превышают установленную в регионе норму от совокупного дохода, она имеет право на субсидию.