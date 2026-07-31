Москва31 июлВести.Свыше 7,4 млрд рублей будет направлено 44 регионам для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение подписано правительством РФ.
В кабмине напомнили, что отдельным категориям граждан предоставляется компенсация до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Речь идет о мерах поддержки ветеранов, инвалидов, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастрофговорится в комментарии к документу
Ранее россиянам рассказали, кому положены субсидии на оплату за ЖКУ.