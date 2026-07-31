Правительство направит регионам более 7,4 млрд рублей компенсации на оплату ЖКУ

Правительство выделило 7,4 млрд рублей регионам на поддержку по оплате ЖКУ Правительство направит регионам более 7,4 млрд рублей компенсации на оплату ЖКУ

Москва31 июл Вести.Свыше 7,4 млрд рублей будет направлено 44 регионам для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение подписано правительством РФ.

В кабмине напомнили, что отдельным категориям граждан предоставляется компенсация до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Речь идет о мерах поддержки ветеранов, инвалидов, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф говорится в комментарии к документу

Ранее россиянам рассказали, кому положены субсидии на оплату за ЖКУ.