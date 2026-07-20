Кабмин направит 5,4 млрд рублей на установку котельных в Белгородской области Мишустин: кабмин выделит 5,4 млрд рублей на котельные в Белгородской области

Москва20 июл Вести.Правительство выделит Белгородской области около 5,4 млрд рублей на закупку, установку и подключение к сетям теплоснабжения нескольких десятков котельных. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, поддержка приграничных регионов остается одной из приоритетных задач, на важность которой неоднократно указывал президент России Владимир Путин. Мишустин отметил, что в этих субъектах необходимо создавать условия, чтобы жители могли восстанавливать нормальную жизнь и развиваться дальше.

Сегодня направим Белгородской области около 5,4 млрд рублей для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения заявил председатель правительства

Он подчеркнул, что кабмин продолжает помогать регионам в обеспечении работы предприятий и базовой инфраструктуры, прежде всего объектов ТЭК и ЖКХ. Речь идет о стабильном снабжении электричеством, водой и теплом жилых домов, детских садов, больниц, поликлиник и других социально значимых учреждений.

Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проследить, чтобы средства были своевременно доведены до региона, а все работы выполнили оперативно. Премьер попросил держать этот вопрос на личном контроле.