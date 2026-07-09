Москва9 июлВести.Правительство России дополнительно выделит Чечне и Дагестану более 4,4 млрд рублей на восстановление жилья, пострадавшего в результате паводков. Об этом заявил председатель камбина РФ Михаил Мишустин.
Уточняется, что средства пойдут не только на капитальный ремонт пострадавшего жилья, но и на приобретение нового.
Дагестан и Чечня дополнительно получат более 4,4 млрд рублей на восстановление пострадавшего от паводка жильяотмечается в канале правительства РФ в MAX
Мишустин обратился к министерству строительство как можно скорее направить средства субъектам, чтобы люди могли привести в порядок свои дома, имущество, и вернуться к привычной жизни в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в Гергебильском районе Дагестана введен режим ЧС. В нескольких селах района уровень воды продолжает повышаться и не снижается.