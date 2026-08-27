Средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей в 12 регионах России

В Соцфонде назвали регионы РФ с пенсией свыше 30 тысяч рублей Средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей в 12 регионах России

Москва27 авг Вести.В 12 регионах России средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Речь идет о Карелии (31 077 рублей), Архангельской области (31 713 рублей), Республике Коми (32 261 рубль), Якутии (33 706 рублей), Сахалинской области (33 737 рублей), Мурманской области (34 265 рублей) написали в агентстве

Самые высокие пенсии получают на Крайнем Севере и дальнем Востоке: так, в Ямало-Ненецком автономном округе выплаты составляют 36 445 рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе 37 098 рублей, в Камчатском крае 37 575 рублей, в Магаданской области 37 607 рублей, в Ненецком автономном округе 38 810 рублей, на Чукотке – 42 213 рублей.