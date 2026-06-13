Москва13 июн Вести.Право на досрочный выход на страховую пенсию по старости может быть предоставлено многодетным матерям, родителям детей-инвалидов с детства, а также педагогам, медикам и работникам, занятым на вредных или опасных производствах. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

Для многодетных матерей установлены следующие условия: матери пяти и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет. Матери четверых детей — в 56 лет, а троих — в 57 лет. Для этого необходимо воспитать детей до 18-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа, отметила эксперт.

Кроме того, право на досрочную пенсию имеют родители детей-инвалидов с детства. Один из родителей, воспитавший такого ребенка в возрасте до 8 лет, может выйти на пенсию раньше общеустановленного срока: отец — с 55 лет при стаже не менее 20 лет, мать — с 50 лет при стаже не менее 15 лет.

Гукасова также напомнила, что досрочный выход на пенсию предусмотрен для педагогов, медицинских работников, сотрудников, трудящихся в районах Крайнего Севера, а также для тех, кто работает на производствах с вредными или опасными условиями.