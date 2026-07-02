В Соцфонде назвали тех, кто имеет право досрочно выйти на пенсию В Соцфонде напомнили о праве многодетных матерей досрочно уйти на пенсию

Москва2 июл Вести.Многодетные матери, педагоги, медики, а также жители Крайнего Севера могут претендовать на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

По общим правилам, на пенсию выходят женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет.

Многодетные женщины имеют право досрочно выйти на пенсию. Женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до 8 лет, могут сделать это в 57 лет. Если у женщины четверо детей, она может выйти на пенсию в 56 лет говорится в сообщении

На досрочный выход на пенсию также могут претендовать мамы, которые воспитывают пять и более детей. Они могут сделать это в 50 лет, если также воспитывали каждого ребенка минимум до достижения им возраста восьми лет.

Другие категории граждан, имеющие право на такую льготу, – жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, а также педагоги, медицинские и творческие работники.

Ранее в СФР напомнили, что участники специальной военной операции могут одновременно получать две пенсии.