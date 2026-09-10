Россиянам рассказали о способах получения пенсии в 100 тысяч рублей Депутат Бессараб: для пенсии в 100 тысяч рублей необходим высокий заработок

Москва10 сен Вести.Для получения пенсии в размере 100 тысяч рублей россиянам необходимо на протяжении всей трудовой деятельности получать высокую зарплату. Об этом в беседе с Лентой.ru рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Политик напомнила, что, согласно конвенции Международной организации труда, пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка.

Необходимо прежде всего зарабатывать много... Вот примерно рассчитаем, сколько составляет 100 тысяч, если это 40% от утраченного заработка, и тогда можно будет понимать, что нужно всю жизнь, всю трудовую деятельность получать высокую зарплату, чтобы получить такую пенсию сказала Бессараб

Кроме того, обратила внимание депутат, альтернативой этому может стать участие в программах долгосрочных сбережений.

Бессараб также указала на важность работы в "белую" и по договору с работодателем, чтобы он, будучи налоговым агентом, в полном объеме отчислял страховые взносы за весь период трудовой деятельности.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что российские пенсионеры могут пользоваться различными льготами, включая бесплатный или льготный проезд, скидки на лекарства и санаторно-курортное лечение.