Москва8 сенВести.Для повышения пенсионных отчислений необходимо пересмотреть шкалу страховых взносов, чтобы пенсия россиян была не ниже 40% от прежней зарплаты, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Он отметил, что ставка отчислений должна быть либо единой для всех, либо прогрессивной в зависимости от доходов.
Пенсия должна быть не ниже 40% утраченного заработка, то есть прежней зарплаты человека. Но если в 2018-м это соотношение было 32%, теперь - меньше 24%. Гарантии снижаются, хотя должно быть наоборотсказал Миронов
Ранее Миронов предложил ввести в России "родительскую зарплату".