Лидер "Справедливой России" Миронов: пенсия должна быть не ниже 40% от зарплаты

Миронов заявил, что пенсия не должна быть ниже 40% от зарплаты Лидер "Справедливой России" Миронов: пенсия должна быть не ниже 40% от зарплаты

Москва8 сен Вести.Для повышения пенсионных отчислений необходимо пересмотреть шкалу страховых взносов, чтобы пенсия россиян была не ниже 40% от прежней зарплаты, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он отметил, что ставка отчислений должна быть либо единой для всех, либо прогрессивной в зависимости от доходов.

Пенсия должна быть не ниже 40% утраченного заработка, то есть прежней зарплаты человека. Но если в 2018-м это соотношение было 32%, теперь - меньше 24%. Гарантии снижаются, хотя должно быть наоборот сказал Миронов

Ранее Миронов предложил ввести в России "родительскую зарплату".