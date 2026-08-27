Миронов назвал размер справедливых минимальных пенсий и зарплат россиян Миронов: россияне должны получать зарплату не ниже 60 тысяч рублей

Москва27 авг Вести.В России минимальная заработная плата должна быть установлена на уровне не менее 60 тысяч рублей в месяц. Об этом NEWS.ru заявил глава "Справедливой России", руководитель партийной думской фракции партии Сергей Миронов.

Он также считает необходимым ввести в РФ практику выплаты 13-й пенсии и обязательной 13-й зарплаты для сотрудников государственных структур. Председатель партии "Справедливая Россия" также настаивает на увеличении маткапитала и введении родительских выплат на детей.

Бедность чиновники побеждают только на бумаге. Надо бороться с ней. Для этого следует установить реальную границу бедности на основе потребительской корзины. С учетом нынешних цен это 45 тысяч рублей. Прожиточный минимум должен быть не ниже этой суммы, а минимальная зарплата — не ниже 60 тысяч рублей подсчитал Миронов

Именно исходя из этого, по его словам, и надо устанавливать справедливый размер зарплат и пенсий.

Лидер "Справедливой России" добавил, что жители РФ в первом полугодии стали меньше копить. Им удается отложить вдвое меньше – всего 4,4%. Основная причина этого в стремительном росте расходов на 13,7%, тогда как доходы увеличились лишь на 7%.

По мнению политика, рост экономики и повышение стабильности общества можно обеспечить лишь через повышение доходов граждан и потребительского спроса.

Ранее Миронов перечислил все реализованные силами партии инициативы. Он также рассказал о полученной во время рабочей поездки в Алтайский край травме, которая вынудила его скорректировать рабочий график. Поэтому он делегировал полномочия участия в партийных предвыборных дебатах и агитационных мероприятиях Александру Бабакову, членам президиума Центрального совета партии, региональным партлидерам и своим опытным соратникам.