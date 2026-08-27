Лидер "Справедливой России" Миронов получил травму во время рабочей поездки Лидер "Справедливой России" поручил ведение дебатов Бабакову из-за травмы

Москва27 авг Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов получил травму во время рабочей поездки в Алтайский край.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Подробности инцидента не раскрываются.

Участие в предвыборных дебатах и агитационных мероприятиях поручаю Александру Михайловичу Бабакову, членам президиума ЦС, региональным партийным лидерам и опытным соратникам написал политик

Миронов оценил свое самочувствие как удовлетворительное, однако предупредил, что в его рабочем графике появятся коррективы.

Ранее депутат выступил с предложением, чтобы обязанность родителей выплачивать алименты своим детям сохранялась вплоть до того, как им исполнится 23 года, при условии, что совершеннолетний очно учится в колледже или вузе.