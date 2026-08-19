В Госдуме призвали повысить границу бедности и прожиточный минимум до 45 тысяч Миронов: прожиточный минимум необходимо повысить до 45 тысяч рублей

Москва19 авг Вести.В России необходимо увеличивать границу дохода, с которой человек считается бедным, а также стремиться к росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом рассказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Граница бедности, по которой считается показатель, в прошлом году составила 16 903 рубля. Она даже ниже заниженного прожиточного минимума! Получаешь 16 904 рубля, на которые также невозможно прожить, и ты уже не бедный. А вот как оценивают порог бедности сами граждане: по опросам, он составляет 44-45 тысяч рублей заявил Миронов в беседе с "Газетой.Ru"

В связи с этим, отметил он, социальная политика строится на искаженной картине, поэтому нужно повышать границу бедности и прожиточный минимум до 45 тысяч рублей.

Сумма соответствует реальной стоимости потребкорзины — минимально необходимых расходов граждан на основные продукты, товары и услуги, которую рассчитала наша партия. Нужно стремиться к величине МРОТ в 60 тыс. рублей. Нужно вводить 13-е зарплаты и 13-е пенсии, чтобы наверстать отставание доходов от реальной инфляции предложил парламентарий

Ранее в Минтруда рассказали, что уровень бедности в России снизился до 6,7%, что является прямым следствием внедрения единого пособия.