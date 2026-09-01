Миронов предложил ввести в России "родительскую зарплату" Миронов: воспитывающим детей россиянам нужно платить зарплату в размере МРОТ

Москва1 сен Вести.Для россиян, которые не работают и занимаются воспитанием детей, следует ввести ежемесячные выплаты – "родительскую зарплату". С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Он направил соответствующее обращение на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова​. В нем Миронов пояснил, что нововведение позволит повысить материальное благополучие семей с детьми и послужит стимулом для улучшения демографической ситуации в стране, передает РИА Новости​​.

Считаю необходимым принятие инициативы, направленной на установление ежемесячной выплаты для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае если этот родитель не работает цитирует агентство обращение Миронова

Парламентарий уточнил, что размер "родительской зарплаты" должен быть на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе проживания семьи.

Ранее Миронов предлагал обязать родителей выплачивать алименты детям до достижения ими 23-летнего возраста. Соответствующий законопроект глава "Справедливой России" и его коллеги собираются внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента.