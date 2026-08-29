Москва29 авг Вести.Родителям учеников необходимо предоставить 1 сентября оплачиваемый выходной, чтобы они смогли провести День знаний со своими детьми и присутствовать у них на линейке. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что отдельные работодатели идут навстречу родителям школьников и дают выходной, однако зачастую без сохранения зарплаты. В некоторых компаниях дополнительные выходные для родителей учеников начальных классов закреплены в коллективных договорах или правилах внутреннего распорядка.

Некоторые работодатели идут им навстречу, но чаще всего дают отгул "за свой счет". Причем даже родителям первоклассников, для которых 1 сентября – это особый и волнительный праздник, запоминающийся на всю жизнь указал он

По словам Миронова, партия предлагает внести в трудовой кодекс право родителей школьников на выходной в День знаний.

"Справедливая Россия" предлагает закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в трудовом кодексе. И тогда накануне праздника никому больше не придется упрашивать, чтобы руководство пошло им навстречу подытожил он

Ранее с похожим предложением выступили в Общественной палате. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб призвал предоставлять выходной 1 сентября одному из родителей ребенка, поступающего в первый класс.