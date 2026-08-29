ОП предложила сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников В ОП предложили давать родителям первоклассников выходной 1 сентября

Москва29 авг Вести.Одному из родителей ребенка, поступающего в первый класс, следует предоставлять выходной в День знаний, то есть 1 сентября, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб в интервью РИА Новости.

Первый учебный день становится важным событием не только для школьника, но и для всей его семьи, поэтому взрослым необходимо дать возможность провести праздник вместе с ребенком, отметил Гриб.

На первом этапе Гриб предложил рекомендовать работодателям предоставлять такой выходной, в том числе при участии профсоюзов.

В дальнейшем соответствующую норму можно закрепить законодательно в качестве дополнительной меры поддержки семей с детьми, считает Гриб.

Между тем учителя, школьники и студенты смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс Эрмитажа 1 сентября.