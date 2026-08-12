Москва12 авг Вести.Существует несколько способов получить выходной 1 сентября россиянам, которые в этот день ведут ребенка в школу. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент группы "Ренессанс страхование" Виталий Рыбалкин.

Эксперт обратил внимание, что День знаний не относится к нерабочим праздничным дням, установленным Трудовым кодексом России, поэтому работодатель не обязан предоставлять выходной сотрудникам с детьми.

Однако возможность провести этот день с ребенком все же есть. Например, сотрудник может заранее договориться с работодателем о кратковременном отпуске без сохранения заработной платы или использовать часть ежегодного оплачиваемого отпуска сказал Рыбалкин

Кроме того, добавил эксперт, сотрудник может взять отгул за сверхурочную работу. Он объяснил, что если человек работал сверх установленного графика или в выходной день, то по закону он имеет право выбрать дополнительное время отдыха вместо денежной компенсации.

Также, обратил внимание Рыбалкин, внутренние правила ряда компаний предусматривают выходные для родителей в такой день. При этом, подчеркнул он, важно учитывать, что в большинстве таких случаев необходимо согласовать даты с работодателем.