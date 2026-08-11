Юрист рассказала, могут ли родители рассчитывать на отгул 1 сентября

Как взять отгул на 1 сентября: пять советов юриста Юрист рассказала, могут ли родители рассчитывать на отгул 1 сентября

Москва11 авг Вести.День знаний не входит в перечень нерабочих праздничных дней, согласно российскому законодательству, поэтому работодатель может отказать сотруднику в отгуле на 1 сентября, сообщила юрист по трудовому праву Инна Габриэлян в беседе с MK.RU.

Однако юрист перечислила факторы, при наличии которых работодатель обязан пойти навстречу работнику:

- родители опекуны и попечители детей-инвалидов имеют законное право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ);

- наличие в уставе организации (например, локальном нормативном акте или внутреннем распоряжении) регуляций насчет 1 сентября, в соответствии с которыми День знаний приравнен к выходному для родителей школьников;

- если сотрудник работал сверхурочно, то он имеет право на отгул в порядке компенсации за ранее отработанные часы (ст. 153 ТК РФ);

- работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохранения зарплаты, если таковой требуется сотруднику по семейным обстоятельствам. Важно помнить, что начальник не обязан это делать: итоговое решение остается за ним. Вам нужно написать заявление, указав причину, и заранее предупредить руководство о необходимости отгула на 1 сентября;

- также можно взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска, если у вас остались неиспользованные дни.

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