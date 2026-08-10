Новосибирск возглавил рейтинг городов для покупки вторичного жилья под аренду

Назван самый выгодный город России для покупки жилья под сдачу в аренду Новосибирск возглавил рейтинг городов для покупки вторичного жилья под аренду

Москва10 авг Вести.Новосибирск стал самым привлекательным городом среди миллионников и курортных городов России для покупки вторичного жилья с целью последующей сдачи в долгосрочную аренду. Об этом пишет РБК Недвижимость со ссылкой на рейтинг аналитиков "Яндекс Недвижимости" и "Яндекс Аренды".

При оценке привлекательности инвестиций аналитики учитывали не только потенциальную доходность аренды, но и текущие цены на жилье, динамику их изменения и уровень спроса на аренду.

К июлю 2026 года Новосибирск получил индекс привлекательности 72,84. Медианная стоимость квартиры на вторичном рынке составила 6,5 млн рублей, а медианная ставка долгосрочной аренды — 35 тыс. рублей в месяц. Потенциальная доходность аренды оценивается в 6,49% годовых.

Второе место занял Екатеринбург с индексом 72,36. Медианная стоимость вторичного жилья в городе составляет 6,8 млн рублей, а арендная ставка — 33,1 тыс. рублей в месяц.

Третью строчку заняла Пермь с индексом 70,75. При медианной стоимости квартиры около 6,3 млн рублей потенциальная доходность аренды составляет 5,63% годовых.

В первую десятку также вошел Калининград — единственный курортный город в рейтинге. Москва и Санкт-Петербург в топ-10 не попали.

При этом для покупки жилья в новостройках наиболее привлекательным городом, согласно исследованию, стал Ростов-на-Дону.