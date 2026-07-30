В ФНС рассказали о способах уплаты налогов при сдаче своего жилья в аренду

В ФНС подсказали два удобных варианта оплаты налога от сдачи жилья в аренду В ФНС рассказали о способах уплаты налогов при сдаче своего жилья в аренду

Москва30 июл Вести.Сдача недвижимости в аренду — это получение дохода, с которого необходимо платить налоги. О том, какие способы оплаты налога существуют сегодня в России и чем они отличаются, рассказал ИС "Вести" начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев.

Для многих россиян сдача в аренду жилой недвижимости — привычный способ пополнить семейный бюджет. Однако важно помнить: налоговая инспекция рассматривает такие поступления как полноценный доход. Не имеет значения, сдаете ли вы жилье на долгий срок или на пару дней, а также какова сумма аренды — закон требует своевременной уплаты налогов с каждой полученной копейки. Для этого есть два возможных варианта оплаты налога. Первый — как физическое лицо без регистрации своей деятельности по общему порядку.

Первый способ — это платить налог на доходы физических лиц [НДФЛ от 13 до 22%]. Получив доход, необходимо будет раз в год сдать декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц рассказал Мальцев

Второй способ уплаты налога возможен при получении статуса самозанятого. Он дает возможность платить налог гораздо ниже — ставка составляет 4%.

Налоговую декларацию подавать не нужно, нужно только в мобильном приложении указывать сумму дохода, налог будет рассчитан автоматически. Встать на учет можно буквально за пару минут. Для этого достаточно иметь либо логин, пароль от Госуслуг или от личного кабинета физлица на сайте ФНС. Или, если у вас нет ни того, ни другого, достаточно просто иметь паспорт и смартфон пояснил Мальцев

Он сделал акцент на том, что данный налоговый режим оптимален для сдачи недвижимости в аренду физическому лицу.

В случае, если арендуют жилье организации для своего сотрудника, в этом случае у вас договор аренды с организацией. Доход вы получаете как самозанятый от организации. Значит, соответственно, налог должен уплачиваться по ставке 6% сказал Мальцев

Стандартная практика на рынке аренды — подписание договора на 11 месяцев. Этот механизм позволяет арендаторам и собственникам избежать бюрократической волокиты с регистрацией в Росреестре, которая становится обязательной при заключении сделок на год и дольше. При этом важно помнить, что краткосрочный характер договора не освобождает арендодателя от обязанности уплаты налогов с полученного дохода.

Распространенная ошибка, когда люди думают, что если они сдают на короткий срок краткосрочную аренду, то налог платить не надо. Нет, налоговые обязательства возникают при получении дохода независимо от срока заключения договора пояснил Мальцев

Он также отметил, что самозанятым необходимо учитывать законодательное ограничение по годовому доходу: он не должен превышать 2,4 миллиона рублей и режим применим исключительно к жилой недвижимости; коммерческие объекты, включая апартаменты и гаражи, под данные условия не подпадают.

Ранее эксперт по налогам Дмитрий Шумейко предупредил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) активно берется за россиян, нелегально сдающих жилье в аренду. По его словам, сегодня скрыть доход от сдачи квартиры в "темную" стало гораздо сложнее, поскольку ФНС активно сопоставляет данные банков, объявлений, показания арендаторов и обращения соседей.