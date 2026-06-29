Бирюлево Западное названо первым по доступности вторичного жилья в Москве

Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем Бирюлево Западное названо первым по доступности вторичного жилья в Москве

Москва29 июн Вести.Бирюлево Западное возглавило рейтинг районов Старой Москвы с самым доступным вторичным жильем на начало июня 2026 года. Средняя стоимость квадратного метра там составляет 212,3 тыс. рублей, сообщает "РБК Недвижимость".

По результатам исследования компании "Инком-Недвижимость", второе место занял район Восточный, где средняя цена квадратного метра достигла 212,4 тыс. рублей. На третьей строчке расположилась Капотня с показателем 212,8 тыс. рублей.

В пятерку районов с наиболее доступным вторичным жильем также вошли Некрасовка, где средняя стоимость "квадрата" составляет 222 тыс. рублей, и Бирюлево Восточное – 227,8 тыс. рублей за квадратный метр.

Как отметил руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов, сравнительно низкие цены на недвижимость в этих районах во многом обусловлены преобладанием устаревающего жилого фонда и сложившейся репутацией локаций.