Вторичное жилье в столице будет дорожать, предупреждают эксперты РБК: цены на вторичном рынке жилья в Москве вырастут на 5-7%

Москва4 авг Вести.Спрос на вторичном рынке жилья в Москве во втором полугодии 2026 года может вырасти на 5-10%, а цены поднимутся в среднем на 5-7%.

В июне на столичном рынке вторичного жилья количество сделок выросло на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в июле спрос также был активным, рассказали РБК эксперты рынка. По их прогнозам, спрос на вторичке будет расти, но умеренно – в пределах 10-15%.

При этом на вторичном рынке отмечается сокращение предложения. По итогам первого полугодия в старой Москве в продаже было почти на 44% меньше лотов, чем годом ранее. Ежемесячно объем предложения сокращался в среднем на 6,5%.

Ожидаемый спрос и дефицит предложения на вторичном рынке поддержат рост цен. Дорожать будут недорогие квартиры небольшой площади в самых доступных районах Москвы, отмечают эксперты. Взрывного роста цен не предвидится – подорожание будет плавным, в пределах 5-7% во втором полугодии. Некоторые аналитики полагают, что его пик придется на октябрь.