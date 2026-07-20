В РФ спрос на посуточную аренду недвижимости вырос на 28% в 2026-м Основной спрос на туристические апартаменты сосредоточен в крупных городах РФ

Москва20 июл Вести.По итогам первой половины 2026 года спрос россиян на посуточную аренду апартаментов вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на рынке туристического жилья в целом количество бронирований сократилось на 5%. Об этом говорится в совместном исследовании Bronevik.com и RealtyCalendar, с которыми ознакомился ТАСС.

Спрос на посуточную недвижимость вырос на 28% год к году. Несмотря на то, что динамика в сегменте замедлилась (в 2025 году рост составлял 55%), он по-прежнему развивается значительно быстрее рынка туристического жилья в целом, где количество бронирований за аналогичный период сократилось на 5% рассказали эксперты

Интерес к туристическим апартаментам по-прежнему сосредоточен в крупных городах. Так, на Москву пришлось 15% всех бронирований по России, на Санкт-Петербург — 7%, Краснодар и Казань получили по 4%.

Однако в топ-10 не вошел ни один курортный город. Эксперты считают, что это может быть связано со спадом спроса в начале летнего сезона, вызванным логистическими и экологическими сложности на ряде курортных направлений.