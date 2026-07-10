АТОР снизила до 8% прогноз роста заграничного туризма на 2026 год

АТОР: в 2026 году число выездных туристов РФ вырастет только на 8% АТОР снизила до 8% прогноз роста заграничного туризма на 2026 год

Москва10 июл Вести.Число российских туристов, которые отправятся за границу в 2026 году, вырастет на 8% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дала Ассоциация Туроператоров (АТОР) в Telegram-канале.

Ранее организация прогнозировала рост выездного туризма на 15%, но теперь этот показатель снизился.

Российский рынок выездного туризма в 2026 году вырастет примерно на 8%, хотя в конце прошлого года ожидался рост на уровне 15% говорится в сообщении АТОР

По словам исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, на эту цифру повлиял ближневосточный кризис и опасения людей по поводу возможного закрытия воздушного пространства. Из тех же соображений туристы пока не стремятся ехать в ОАЭ – спрос на поездки снизился после ситуации с задержками рейсов.

По данным АТОР, из-за спада спроса некоторые турецкие отели уже начали снижать цены, чтобы привлечь российских туристов.