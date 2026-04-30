В АТОР оценили потери туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке АТОР: убытки туроператоров из-за конфликта составляют минимум 20 млрд рублей

Москва30 апр Вести.Недополученные доходы туроператоров из-за приостановки продаж туров в страны Персидского залива, в том числе в ОАЭ, составляют минимум 20 млрд рублей. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В интервью ТАСС она сказала, что на момент начала конфликта потери отрасли оценивались в 7 млрд рублей, но потом они выросли.

Около 10 млрд рублей - это минимальная потеря за месяц отсутствия направления на рынке заявила Майя Ломидзе

А по итогам двух месяцев потери, по ее словам, составили около 20 млрд рублей.