Москва31 июлВести.Ежемесячный платеж по рыночной ипотеке за квартиру-студию в московских новостройках за пять лет увеличился почти в 3,8 раза. Это следует из подсчетов "РБК Недвижимости".
Как пишут аналитики, в июле 2021 года по кредиту за аналогичную студию нужно было каждый месяц платить 60,2 тысячи рублей при средней ставке 8,3% годовых. Сейчас гражданам ежемесячно придется платить 228,7 тысячи рублей при средней ставке 18,7%.
В статье говорится, что такой рост платежа по ипотеке связан как с подорожанием самих студий, так и с резким увеличением средних ставок по ипотеке – на 13,4 процентных пункта.