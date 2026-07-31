РБК: платеж по ипотеке за студию в московских новостройках вырос в 3,8 раза

Аналитики выяснили, на сколько вырос платеж по ипотеке в Москве за 5 лет РБК: платеж по ипотеке за студию в московских новостройках вырос в 3,8 раза

Москва31 июл Вести.Ежемесячный платеж по рыночной ипотеке за квартиру-студию в московских новостройках за пять лет увеличился почти в 3,8 раза. Это следует из подсчетов "РБК Недвижимости".

Как пишут аналитики, в июле 2021 года по кредиту за аналогичную студию нужно было каждый месяц платить 60,2 тысячи рублей при средней ставке 8,3% годовых. Сейчас гражданам ежемесячно придется платить 228,7 тысячи рублей при средней ставке 18,7%.

В статье говорится, что такой рост платежа по ипотеке связан как с подорожанием самих студий, так и с резким увеличением средних ставок по ипотеке – на 13,4 процентных пункта.