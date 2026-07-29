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Ставки по ипотеке в США растут третью неделю подряд

В США начали расти ставки по ипотеке Ставки по ипотеке в США растут третью неделю подряд

Москва29 июл Вести.Ставки по ипотечным кредитам в США растут третью неделю подряд и находятся на максимальном за последний год уровне, сообщает американская государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Так, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам выросла до 6,58% годовых по сравнению с 6,55% неделей ранее.

Ставка по 15-летним ипотечным кредитам поднялась до 5,96% годовых против 5,93% неделей ранее.

Freddie Mac рассчитывает размер средних ставок на основе данных от 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. При этом размер ставки не учитывает возможные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.