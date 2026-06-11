ФРС может повысить ключевую ставку невзирая на критику со стороны президента Американист: в США может повыситься ключевая ставка, несмотря на критику Трампа

Москва11 июн Вести.Летом американскую экономику может ожидать повышение ключевой ставки, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, американист Малек Дудаков.

Несмотря на политическое давление со стороны президента США Дональда Трампа, председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Кевину Уоршу придется пойти на этот шаг. По его словам, выбора нет, ведь в стране "инфляция действительно высокая".

Ну, я так понимаю, что летом американскую экономику все-таки ожидает повышение ключевой ставки ФРС ... Особенно производственная инфляция уже 6-8%.То есть нужно как-то на все это реагировать. Но это уже будет создавать проблемы и для финансовых рынков, и для долговых рынков. В общем, ситуация неприятная. Не говоря уже о том, что, конечно, и рейтинги продолжают находиться на дне, и даже вот некоторые последние опросы показывают, что продолжают они падать. Особенно рейтинги Трампа по экономике. А экономика, это, конечно, тема номер один сказал Дудаков

Американист также прокомментировал угрозы "очень жестких атак" в адрес Ирана.