SRG: стоимость участков в среднем поясе Подмосковья выросла на 22% за 2 года

В SRG рассказали, как за 2 года подорожала земля в Подмосковье SRG: стоимость участков в среднем поясе Подмосковья выросла на 22% за 2 года

Москва18 июн Вести.Наиболее заметный рост цен на земельные участки под загородное жилье за последние два года зафиксирован в Подмосковье на расстоянии 50-100 км от МКАД. К такому выводу пришли аналитики компании SRG.

С данными исследования ознакомились в "РБК-Недвижимость".

Сильнее всего за два года в Подмосковье подорожала земля под загородное жилье на расстоянии 50-100 км от МКАД – почти на 22%. Согласно расчетам, если на июнь 2024 года сотка в этом поясе стоила в среднем 139 тыс. руб., то в июне 2026 года – 169,3 тыс. руб. говорится в материале

Второе место по темпам роста заняли участки в 30-50 км от Москвы. Здесь земля подорожала на 15%, а средняя цена сотки достигла 470,3 тыс. рублей.

На удалении более 100 км от МКАД рост составил 11% – до 77,6 тыс. рублей за сотку. Меньше всего цены выросли в ближнем Подмосковье, в пределах 15-30 км от столицы: за два года прибавка составила 5%. Средняя стоимость сотки при этом достигла 1,05 млн рублей.

Так, исследование продемонстрировало значительный ценовой разрыв между разными районами области. Земля вблизи МКАД сейчас в среднем стоит в 13,5 раза дороже, чем участки, расположенные более чем в 100 км от Москвы.

По словам аналитиков, на стоимость влияет не только расстояние до столицы, но и уровень развития территории. Участки в обжитых районах с готовой инфраструктурой оцениваются значительно выше.

Ранее в Москве был зафиксирован рост средней медианной ставки долгосрочной аренды квартир. В мае она увеличилась на 2,4% по сравнению с апрелем и достигла 89 тыс. рублей в месяц.