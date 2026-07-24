Где и какую недвижимость покупают в Москве российские миллионеры РБК: миллионеры чаще покупают элитную недвижимость на вторичном рынке в Москве

Москва24 июл Вести.Российские миллионеры чаще приобретают элитную недвижимость в Москве на вторичном рынке – именно там сейчас фиксируется основной приток средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

В статье говорится, что спрос на элитную недвижимость в Москве снижается. Особенно сильное падение фиксируется на первичном рынке. Так, в первые шесть месяцев 2026 года продажи квартир в новостройках высокобюджетного сегмента снизились на 41% в годовом выражении. Об этом говорят данные компании "Метриум Премиум".

Другую тенденцию фиксируют в Ассоциации агентств элитной недвижимости AREA и в компании "Винидиктов и партнеры". По их данным, интерес к элитной недвижимости наоборот – растет.

Основной приток средств сейчас направлен на вторичный рынок готового жилья. При этом речь идет преимущественно не об инвестициях, а о сохранении капитала и повышении качества жизни говорится в публикации

Собеседники издания также вспоминают, как в конце 90-х и начале "нулевых" в России среди обеспеченных людей были востребованы огромные дворцы и участки, в том числе мини-поселки на несколько домов. Сейчас же ситуация противоположная. Покупатели в первую очередь оценивают не столько размер будущего владения, сколько качество поселка, в котором оно находится, инфраструктуру, безопасность и окружение.

Наиболее количество сделок в первом полугодии было заключено в Хамовниках и Дорогомилово – на них приходится по 23% от всего спроса. Также очень активно скупали недвижимость в Замоскворечье – 16%. Особенно популярны среди покупателей стали четырехкомнатные квартиры и апартаменты (39%), "двушки" (31%), трехкомнатные квартиры (20%) и "однушки" (10%). На загородном направлении ключевыми остаются объекты недвижимости на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе.