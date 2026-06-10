MK.RU: предложение новостроек в старой Москве сократилось на 15% за год

Предложение новостроек в старой Москве за год сократилось на 15% MK.RU: предложение новостроек в старой Москве сократилось на 15% за год

Москва10 июн Вести.В начале июня на рынке новостроек "старой" Москвы сократилось предложение. Реализуемая площадь в строящихся проектах составила 1,9 млн квадратных метров, следует из данных аналитиков жилого направления CORE.XP, которые приводит MK.RU. Это на 10 % ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

При этом количество лотов в экспозиции снизилось еще заметнее — на 15% — до 30,1 тысячи объектов. Средние цены на квартиры на фоне падения предложения продолжают обновлять максимумы.

Как рассказывал ИС "Вести" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в 2025 года столица стала городом-рекордсменом по вводу офисной недвижимости, в 2026 году ожидается результат еще выше.