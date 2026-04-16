Росреестр: продажи новостроек в Москве в первом квартале снизились на 37%

В Росреестре сообщили о снижении темпа продаж московских новостроек Росреестр: продажи новостроек в Москве в первом квартале снизились на 37%

Москва16 апр Вести.Продажи новостроек в Москве с января по март снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, передает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Росреестра.

В сообщении отмечается, что в марте продажи жилья в новостройках Москвы упали на 45 процентов – до 3,8 тысячи договоров долевого участия, а с учетом нежилых объектов – на 37%, до 6,3 тысячи ДДУ.

Продажи новостроек в Москве в первом квартале снизились на 37% Говорится в сообщении

Что касается вторичного жилья в столице, то его продажи, согласно статистике Росреестра, сократились в первом квартале 2026 года на 11% – до 30,3 тысячи сделок.