Москва26 июн Вести.Район Некрасовка стал лидером в рейтинге доступного жилья в начале июня 2026 года среди локаций в пределах Старой Москвы. Об этом сообщает "РБК Недвижимость".

В начале июня 2026 года район Некрасовка стал первым в рейтинге локаций Старой Москвы по доступности первичного жилья. Средняя цена квадратного метра здесь составила 231,9 тысячи рублей говорится в сообщении

Лидерство этой локации может быть связано с тем, что в ней преобладает первичное жилье комфорт-класса с ориентацией на массового покупателя. Второе и третье место занимают Капотня (253,8 тысячи рублей за "квадрат") и район Северный (260,5 тысячи рублей). В пятерку лидеров также вошли Новогиреево (270 тысяч рублей) и Северное Бутово (287,1 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что российские застройщики начали корректировать стоимость жилья в сторону снижения на фоне ослабления покупательского спроса.