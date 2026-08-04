Аналитики "Метриум": за цену одной квартиры в Москве можно купить шесть в Чечне

Ценовой разрыв: квартира в Москве стоит как шесть в Чечне Аналитики "Метриум": за цену одной квартиры в Москве можно купить шесть в Чечне

Москва4 авг Вести.Стоимости одной типовой квартиры в Москве достаточно, чтобы приобрести шесть аналогичных лотов в Чечне, где сейчас реализуются самые доступные новостройки в России. В ряде регионов за сумму, сопоставимую с ценой московского жилья схожего метража, можно купить сразу 4-5 новых квартир. Такие данные привели MK.RU аналитики "Метриум" и SIS Development, изучившие масштаб ценового разрыва между столичными и региональными новостройками.

Разница в ценах между столицей и регионами всегда была существенной и исторически имеет тенденцию к увеличению сообщил изданию основатель SIS Development Ярослав Гутнов

При этом, по его словам, разброс бюджетов внутри самой Москвы также велик: в массовом сегменте "старой" Москвы цены колеблются от 5,6 млн до 61 млн руб. Эксперт отметил высокую мобильность населения: многие покупают жилье вне региона регистрации, чему способствуют дистанционные сервисы и рост трудовой миграции.

Исследование опиралось на данные Единой информационной системы жилищного строительства о средней стоимости квадратного метра и средней площади лотов в регионах. Самой доступной оказалась Чеченская Республика, где новая квартира в среднем стоит 3,3 млн руб. За московское массовое жилье (в среднем 20,3 млн руб.) здесь можно взять 6 лотов, за бизнес-класс (32,4 млн руб.) - 10, за премиум (72,2 млн руб.) - 22, а за элитную недвижимость (364,1 млн руб.) - 110 квартир. Далее по дешевизне следуют Вологодская область (4,2 млн руб.), Псковская область (4,3 млн руб.), Кабардино-Балкария (4,8 млн руб.) и Ингушетия (5,1 млн руб.).

Наиболее дорогое первичное жилье, близкое по ценам к московскому, продается в Санкт-Петербурге (12,3 млн руб.), Чукотском автономном округе (11,3 млн руб.), Камчатском крае и Татарстане (по 10,5 млн руб.), а также в Ямало-Ненецком округе (10,2 млн руб.).