Эрмитаж 1 сентября сделает бесплатным вход для учителей и школьников Учителя и учащиеся смогут бесплатно посетить Эрмитаж 1 сентября

Москва28 авг Вести.Учителя, школьники и студенты смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс Эрмитажа 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что бесплатный вход в День знаний традиционно действует для школьников, студентов и курсантов, аспирантов, адъюнктов, интернов, врачей-ординаторов всех форм обучения.

Эрмитаж расширяет свою традиционную акцию: 1 сентября бесплатный вход теперь и для учителей... Президент РФ подписал Указ "О дополнительных мерах поддержки учителей", в их числе – право школьных педагогов на бесплатное посещение музеев не реже раза в месяц говорится в сообщении

Следующие традиционные бесплатные дни в Эрмитаже запланированы 5 октября в День учителя и 4 ноября в День народного единства.