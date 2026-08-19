Москва19 авгВести.Родители школьников смогут взять выходной 1 сентября, оформив день ежегодного оплачиваемого отпуска, взяв отгул за сверхурочную работу или воспользовавшись отпуском без сохранения заработной платы. Об этом РИА Новости рассказали в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Оплачиваемый отпуск на один день взять можно, если об этом будет достигнуто соглашение с работодателемсообщили в департаменте
Эксперты советуют заранее внести дату в график отпусков или подать работодателю заявление об изменении уже утвержденного графика. Кроме того, руководство может самостоятельно закрепить для родителей школьников дополнительный выходной в День знаний.
В этом году в первый класс пойдут около 1,5 млн российских детей. В Минпросвещения РФ отметили, что заявление в первый класс необходимо подать до 5 сентября.