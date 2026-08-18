Москва18 авг Вести.Работодатель вправе установить дополнительный выходной 1 сентября для всех сотрудников или отдельных категорий работников. Однако такая гарантия должна быть закреплена в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

Как рассказал RT эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Александр Кузнецов, российское законодательство не предусматривает обязательный выходной именно 1 сентября. При этом отдельные категории работников имеют право на дополнительные дни отдыха.

В частности, родители детей-инвалидов могут получать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Также родители детей-инвалидов до 18 лет и родители трех и более детей до 18 лет имеют право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время при соблюдении установленных законом условий.

Если специального права на выходной 1 сентября нет, работник может договориться с работодателем об отпуске на один день, взять отпуск без сохранения зарплаты либо использовать день отдыха за ранее отработанные выходные или сверхурочные.

Юрист подчеркнул, что просто не выйти на работу нельзя: отсутствие без согласования может быть расценено как прогул.

Кузнецов также рекомендовал не ограничиваться устной договоренностью с работодателем. В случае спора подтвердить факт согласования такого выходного будет сложно, а отсутствие письменного подтверждения может привести к дисциплинарной ответственности.