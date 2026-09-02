Свищев: сотрудник может претендовать на отгул, если много работал В Госдуме рассказали, когда сотрудникам положен оплачиваемый отгул

Москва2 сен Вести.Сотрудники имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае сверхурочной работы, выхода в праздничные или выходные дни. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). По его словам, многие люди работают сверхурочно, но не знают, что имеют право на оплачиваемый отдых. Хотя такое право закреплено в Трудовом Кодексе РФ.

Донорство, переработка, работа в выходной - все это основания для отгула. И не просто "отгула", а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка отметил депутат

Если сотрудник работал в выходной или нерабочий праздничный день, он имеет право на другой день отдыха. Свищев напомнил, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают, при этом компенсация за них будет выплачена только при увольнении.

Кроме того, при увольнении работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные отгулы. Правило работает только для отгулов за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. А за неиспользованные дни сдачи крови денежная компенсация при увольнении законом не предусмотрена.