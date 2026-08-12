Эксперт: неиспользованные дни отпуска не могут "сгорать" при увольнении Работодатель обязан компенсировать все накопленные дни отпуска при увольнении

Москва12 авг Вести.Работодатель обязан компенсировать все накопленные дни отпуска при увольнении. Об этом сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

Отпуск — это не просто "перерыв в работе", а законное право каждого сотрудника​​​. Неиспользованные дни отпуска не могут "сгорать". Они могут копиться много лет, и при увольнении работодатель обязан полностью их компенсировать рассказала Богданова-Шемраева

Эксперт отметила, что лишать работника отдыха более двух лет запрещено законом.

Если руководство организации не включает сотрудника в график отпусков или препятствует его отдыху, то это считается нарушением трудовых норм. В таком случае работник может обратиться в Государственную инспекцию труда.