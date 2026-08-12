Москва12 авгВести.Работодатель обязан компенсировать все накопленные дни отпуска при увольнении. Об этом сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.
Отпуск — это не просто "перерыв в работе", а законное право каждого сотрудника. Неиспользованные дни отпуска не могут "сгорать". Они могут копиться много лет, и при увольнении работодатель обязан полностью их компенсироватьрассказала Богданова-Шемраева
Эксперт отметила, что лишать работника отдыха более двух лет запрещено законом.
Если руководство организации не включает сотрудника в график отпусков или препятствует его отдыху, то это считается нарушением трудовых норм. В таком случае работник может обратиться в Государственную инспекцию труда.