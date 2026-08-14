Юрист: ряду категорий работников предоставляется отпуск в удобное для них время

Юрист рассказал, кому положен отпуск в удобное для них время Юрист: ряду категорий работников предоставляется отпуск в удобное для них время

Москва14 авг Вести.Поздняя подача заявления на отпуск не лишает сотрудника права на отпуск. Трудовой кодекс не требует, чтобы работник подавал заявление на ежегодный отпуск именно за определенное количество дней, рассказал в беседе с RT адвокат Игорь Баранов.

Однако дата отпуска, как правило, определяется графиком отпусков, который обязателен и для работника, и для работодателя. Работник должен быть извещен о начале отпуска не позднее чем за две недели. Поэтому если отпуск уже предусмотрен графиком, поздняя подача заявления сама по себе не лишает человека права на отпуск объяснил эксперт

Однако, если работник хочет уйти в отпуск вне графика и за день-два до желаемой даты, то ситуация обстоит иначе.

В таком случае работодатель не обязан автоматически соглашаться на изменение даты — ее необходимо согласовать. Самовольно уходить в отпуск, не получив соответствующего оформления, рискованно: это может быть расценено как отсутствие на рабочем месте без уважительной причины предупредил собеседник RT

Юрист напомнил, что законодательством предусмотрены категории работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для них время.

В частности, это один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида до 18 лет, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет — до достижения младшим ребенком 14 лет сказал Баранов

Ранее эксперты "Авито Работы" рассказали, что осенью 2026 года выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, когда в каждом месяце по 22 рабочих дня.