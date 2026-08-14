Москва14 авгВести.Поздняя подача заявления на отпуск не лишает сотрудника права на отпуск. Трудовой кодекс не требует, чтобы работник подавал заявление на ежегодный отпуск именно за определенное количество дней, рассказал в беседе с RT адвокат Игорь Баранов.
Однако дата отпуска, как правило, определяется графиком отпусков, который обязателен и для работника, и для работодателя. Работник должен быть извещен о начале отпуска не позднее чем за две недели. Поэтому если отпуск уже предусмотрен графиком, поздняя подача заявления сама по себе не лишает человека права на отпускобъяснил эксперт
Однако, если работник хочет уйти в отпуск вне графика и за день-два до желаемой даты, то ситуация обстоит иначе.
В таком случае работодатель не обязан автоматически соглашаться на изменение даты — ее необходимо согласовать. Самовольно уходить в отпуск, не получив соответствующего оформления, рискованно: это может быть расценено как отсутствие на рабочем месте без уважительной причиныпредупредил собеседник RT
Юрист напомнил, что законодательством предусмотрены категории работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для них время.
В частности, это один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида до 18 лет, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет — до достижения младшим ребенком 14 летсказал Баранов
Ранее эксперты "Авито Работы" рассказали, что осенью 2026 года выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, когда в каждом месяце по 22 рабочих дня.