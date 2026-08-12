Москва12 авг Вести.Осенью 2026 года выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, когда в каждом месяце по 22 рабочих дня. Об этом RT рассказали эксперты "Авито Работы".

Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня и тем выгоднее использовать отпускные дни. В ноябре рабочих дней будет 20, поэтому отпуск в этом месяце обойдется дороже.

Специалисты также предложили использовать праздничные дни для увеличения продолжительности отдыха.

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Так, если взять отпуск 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, можно отдыхать с 31 октября по 8 ноября — девять календарных дней при использовании четырех отпускных.

По Трудовому кодексу ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделять на части, однако хотя бы одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней подряд. Поэтому воспользоваться коротким ноябрьским отпуском можно только при условии, что обязательный двухнедельный непрерывный отдых уже был или еще будет предоставлен в течение года.

Продлить отдых можно также за счет отгулов за работу в выходные и праздничные дни или переработку. Кроме того, дополнительный оплачиваемый день отдыха могут использовать доноры, если они еще не воспользовались им.

По словам экспертов, такие варианты позволяют увеличить продолжительность отдыха без расходования дополнительных дней ежегодного отпуска.