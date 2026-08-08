РИА Новости: осенние каникулы в этом учебном году продлятся дольше зимних

Осенние каникулы у школьников окажутся дольше, чем зимние РИА Новости: осенние каникулы в этом учебном году продлятся дольше зимних

Москва8 авг Вести.Российские школьники на осенних каникулах в нынешнем учебном году будут отдыхать 12 календарных дней с учетом всех выходных, а зимний отдых продлится лишь 11 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на план каникул, составленный Минпросвещения.

Уточняется, что речь идет о каникулах школьников, которые учатся по системе четвертей.

Согласно плану министерства, осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября, день 4 ноября – праздничный. Учитывая все выходные и праздничные дни, суммарно ученики будут отдыхать 12 календарных дней.

Зимние каникулы продлятся лишь 11 дней, с 31 декабря по 10 января, отмечает агентство.

Предстоящий учебный год начнется в России 1 сентября, а закончится 26 мая.

Ранее СМИ писали, что в новом учебном году зимние каникулы у школьников окажутся меньше на один день, чем в прошлом году.