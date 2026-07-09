Сенатор Гибатдинов: идти в отпуск выгодно в сентябре, октябре и декабре 2026 г.

В Совфеде назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году Сенатор Гибатдинов: идти в отпуск выгодно в сентябре, октябре и декабре 2026 г.

Москва9 июл Вести.Выгоднее всего брать отпуск в текущем году в сентябре, октябре и декабре, сообщило РИА Новости со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова.

Наиболее выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году таким месяцем является июль, в котором 23 рабочих дня. Помимо июля, до конца 2026 года, люди могут обратить внимание на сентябрь, октябрь и декабрь - в каждом из этих месяцев предусмотрено по 22 рабочих дня отметил сенатор

Гибатдинов уточнил, что размер отпускных рассчитывается из среднего заработка за последний год. Поэтому в месяцах с большим числом рабочих дней разница между отпускными и зарплатой зачастую складывается в пользу отпуска.