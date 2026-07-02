Москва2 июл Вести.Работающим пенсионерам с финансовой точки зрения выгоднее увольняться в последние дни месяца. Об этом рассказал Юрист Илья Русяев.

По словам юриста, которые приводит RT, дата увольнения не влияет на размер прибавки к пенсии, однако может сказаться на сумме заработной платы за последний месяц работы.

Возьмем октябрь: увольнение 31 октября дает зарплату за полный месяц, а перерасчет пенсии начинается с 1 ноября. Увольнение 1 октября по пенсии ничего не меняет, весь октябрь все равно рабочий, выплату назначат тоже с 1 ноября, зато заработок за месяц минимальный сказал Русяев

Он напомнил, что месяц увольнения полностью засчитывается как рабочий, а повышенная пенсия начинает начисляться с первого числа следующего месяца. По этой причине, по его словам, наиболее выгодно увольняться 28, 30 или 31 числа.

Юрист также отметил, что с 2025 года работающим пенсионерам вновь индексируют пенсии. При этом перерасчет производится автоматически, без подачи заявления, а увеличенные выплаты начинают поступать со второго по четвертый месяц после увольнения.

По словам Русяева, после перерасчета пенсионер может снова устроиться на работу, при этом повышенный размер пенсии сохранится. Он также напомнил, что при увольнении в связи с выходом на пенсию двухнедельная отработка не требуется, однако воспользоваться этим правом можно только один раз.