Юрист Южалин: выгодными месяцами для отпуска в 2027 году будут март и декабрь

Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году Юрист Южалин: выгодными месяцами для отпуска в 2027 году будут март и декабрь

Москва31 июл Вести.Наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году станут март, июль, август, сентябрь и декабрь, заявил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, они будут содержать большее количество рабочих дней по сравнению с остальными. Юрист уточнил, что для сотрудников, работающих на пятидневной неделе с окладной системой оплаты, именно эти месяцы будут наиболее предпочтительными, так как в каждом из них ожидается по 22 рабочих дня.

Он также добавил, что наименее выгодным месяцем для отдыха станет январь, в котором предусмотрено всего 15 рабочих дней, за ним следуют февраль и май.

Южалин пояснил, что хотя наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на размер оклада, стоимость одного рабочего дня в разные месяцы отличается. Поскольку отпускные всегда рассчитываются исходя из среднего заработка сотрудника, а не текущей стоимости рабочего дня, выгода заключается в выборе месяца, где стоимость одного рабочего дня не превышает или примерно равна среднедневному заработку.

По этой причине январь с небольшим количеством рабочих дней приводит к максимальным финансовым потерям при уходе в отпуск, тогда как март, июль, август, сентябрь и декабрь позволяют их минимизировать.

Эксперт также подчеркнул, что окончательная выгода от отпуска зависит от ежегодно утверждаемого постановления правительства РФ о переносе выходных дней. На данный момент документ на 2027 год находится на стадии проекта. В случае его утверждения, производственный календарь на предстоящий год будет включать 247 рабочих и 118 нерабочих дней.

Ранее юрист Людмила Александрова рассказала, что законодательство позволяет работнику взять все 28 календарных дней оплачиваемого отпуска единовременно, однако реализация этого права напрямую зависит от внутренних документов организации.