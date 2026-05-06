Глава РОАД Подщеколдин: машину выгоднее покупать весной или под конец года

Россиянам назвали лучшее время для покупки машины в 2026 году Глава РОАД Подщеколдин: машину выгоднее покупать весной или под конец года

Москва6 мая Вести.Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин назвал наиболее благоприятные периоды для покупки нового автомобиля. По его словам, обычно это весна и конец года.

Потенциальным покупателям будет выгодно посетить дилерские центры весной, поскольку существует практика предоставления скидок на машины, выпущенные в прошлом году, рассказал Подщеколдин "Российской газете".

…Весной, если вы не собираетесь перепродавать машину через два года, приходите и поторгуйтесь. Вы получите абсолютно нормальный автомобиль, выпущенный в конце прошлого года. И добьетесь скидки, может быть, 5%. констатировал эксперт

Второй выгодный сезон — это вторая половина и конец года.

Здесь тоже такое ралли у дилеров и производителей, все хотят закончить год, распродать остатки. И тоже можно торговаться пояснил глава РОАД

Вместе с этим, продолжил он, так бывает не всегда. Например, в 2022-м был дефицит на рынке, и цены росли. Но в этом году нехватки машин не наблюдается.

И поэтому у нас два сезона, я бы так сказал. Весной дилерам надо продать все авто с прошлого года. А в конце года не уйти с машинами в год следующий резюмировал Подщеколдин

Ранее в "Автостате" сообщили, что продажи новых легковушек в апреле выросли на 15,1%.