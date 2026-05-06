Москва6 маяВести.Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин назвал наиболее благоприятные периоды для покупки нового автомобиля. По его словам, обычно это весна и конец года.
Потенциальным покупателям будет выгодно посетить дилерские центры весной, поскольку существует практика предоставления скидок на машины, выпущенные в прошлом году, рассказал Подщеколдин "Российской газете".
…Весной, если вы не собираетесь перепродавать машину через два года, приходите и поторгуйтесь. Вы получите абсолютно нормальный автомобиль, выпущенный в конце прошлого года. И добьетесь скидки, может быть, 5%.констатировал эксперт
Второй выгодный сезон — это вторая половина и конец года.
Здесь тоже такое ралли у дилеров и производителей, все хотят закончить год, распродать остатки. И тоже можно торговатьсяпояснил глава РОАД
Вместе с этим, продолжил он, так бывает не всегда. Например, в 2022-м был дефицит на рынке, и цены росли. Но в этом году нехватки машин не наблюдается.
И поэтому у нас два сезона, я бы так сказал. Весной дилерам надо продать все авто с прошлого года. А в конце года не уйти с машинами в год следующийрезюмировал Подщеколдин
Ранее в "Автостате" сообщили, что продажи новых легковушек в апреле выросли на 15,1%.