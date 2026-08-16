Москва16 авгВести.В 2026 году около 1,5 млн российских детей пойдут в первый класс, показатель сохранился на уровне прошлого года. Это следует из данных Минпросвещения РФ, которые изучил ТАСС.
Подать документы можно несколькими способами: принести лично в школу, заполнить заявление на "Госуслугах" или отправить по почте с уведомлением о вручении.
В первую очередь принимаются заявления семей, проживающих на закрепленных за школой территориях, а также льготных категорийотметили в Минпросвещения
В ведомстве уточнили, что заявление в первый класс необходимо подать до 5 сентября. После завершения приема документов школа издает приказ о зачислении первоклассника.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения не планирует отменять домашние задания для школьников.