Кравцов: Минпросвещения не планирует отменять домашние задания для школьников

Кравцов раскрыл планы Минпросвещения по домашнему заданию для школьников Кравцов: Минпросвещения не планирует отменять домашние задания для школьников

Москва13 авг Вести.Министерство просвещения России к настоящему моменту не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания совещания работников образования и науки Татарстана.

Как отметил министр, домашние задания необходимы для повторения учениками пройденного материала.

Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем сказал Кравцов

Ранее Минпросвещения приняло решение полностью отменить домашние задания для учеников первых классов с начала нового учебного года 2026/2027.