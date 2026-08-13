Москва13 авгВести.Министерство просвещения России к настоящему моменту не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания совещания работников образования и науки Татарстана.
Как отметил министр, домашние задания необходимы для повторения учениками пройденного материала.
Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируемсказал Кравцов
Ранее Минпросвещения приняло решение полностью отменить домашние задания для учеников первых классов с начала нового учебного года 2026/2027.