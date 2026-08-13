Москва13 авгВести.В каждой российской школе планируется создать специальную комиссию по урегулированию споров. Инициативу намерены осуществить до 1 сентября, сообщил глава Мипросвещения РФ Сергей Кравцов.
Во время пленарного заседания августовского совещания работников образования и науки Татарстана он отметил, что работа комиссии регулируется нормативно-правовыми актами региона.
В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Там, где она еще не создана, – просьба до 1 сентября ее организоватьсказал Кравцов
Ранее в Минпросвещении подчеркнули, что учиться во вторую смену могут только ученики 2-4-х и 6-8-х классов. Занятия должны заканчиваться не позднее 19.00.